AKP'den tekrar aday gösterildi, ilk iş Gülen'i övdüğü paylaşımlarını sildi

AKP, yerel seçimlerdeki İstanbul adaylarını açıkladı. Küçükçekmece'nin mevcut Belediye Başkanı Temel Karadeniz, tekrar aday gösterilmesinin hemen ardından Fethullah Gülen'e övgüler dizdiği paylaşımlarını silmesi dikkat çekti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Erdoğan, Küçükçekmece'de mevcut Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile yola devam etme kararı aldı. Temel Karadeniz, adaylığının ilan edilmesinin ardından kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Küçükçekmecemiz için bizleri yeniden hizmete layık gören Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Durmak Yok, Yola Devam" ifadelerini kullandı.

'HOCA EFENDİ' DEDİĞİ PAYLAŞIMI SİLDİ

Karadeniz'in geçmişte Gülen'den "Hoca efendi" diye bahsettiği ve AKP ile cemaat arasındaki kavgadan rahatsız olduğunu ifade eden paylaşımı ortaya çıktı.

Karadeniz, 16 Aralık 2013'te yaptığı paylaşımda, "Hoca efendi ve Akparti arasında fitne çıkarmanın değirmenine "su taşıyan" her kim varsa, "kovası delinsin inşaalah" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'in ilk icraatı, o paylaşımını silmek oldu.

İşte o paylaşım: