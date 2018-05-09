AKP'den 'T A M A M' açıklaması: Rüyaları kabusa dönecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 'Milletimiz Erdoğan'ı canı pahasına yedirmemiştir. İktidar Twitter'dan değil sandıktan çıkar. Boşuna kendilerini yormasınlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacaktır' dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medyada iki milyonu aşan "T A M A M" mesajlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası yayılan mesajlara ilişkin sert ifadeler kullanan Bozdağ, "Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacaktır" dedi..

"17-25 oldu FETÖ emniyet ve yargının içindeki teröristleri ile darbeye kalkıştı, başaramadı. Ardından seçimler oldu, Kasım seçimlerinde halkımız onlara cumhurbaşkanımızı yedirmedi. En sonunda bildiğiniz gibi darbe teşebbüsü ile Cumhurbaşkanımızı ve ailesini yok etmek istediler. FETÖ'nün teröristleri ölüm yağdırmaya kalktı, yine iktidardan Cumhurbaşkanımızı indirtmedi" diyen Bozdağ, "Onlar ölüm yağdırırken, yedirmedikleri lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimseye yedirmezler. 24 Haziran'da emaneti yine Cumhurbaşkanımız alacaktır. İktidara gitmenin yolu sandıktan geçer. İktidar Twiter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. Milletimiz onu nasıl 15 Temmuz'da canı pahasına müdafa etti ise, 24 Haziran'da da onu muhafaza edecektir. Bizim ülkemizin seçimlerinde başka ülkenin değil, bizim vatandaşlarımız oy kullanacak. Kendinizi çok yormayın. Milletin kime tamam, kime devam diyeceğini göreceğiz. Millet, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hep durmak yok yola devam dedi. Bir dünya bir araya gelse de milletimiz Erdoğan'ı yedirmeyecektir. Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran rüyalarının kabusa döndüğü gün olacaktır" ifadelerini kullandı.