AKP'den sürpriz İzmir adayı

Yerel seçimlerde AKP'nin İzmir adayı olacağı ileri sürülen Mahmut Özgener’in ailesi istemediği gerekçesiyle adaylığa yanaşmadığı ileri sürülürken, sürpriz bir aday ismi gündeme geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, "AK Parti’nin sürpriz adayları" başlıklı yazısında İzmir'e ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"İzmir’de Ak Parti için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in ismi dolaşımdaydı. Ama kendisinin ailesi istemediği için, adaylık yarışına dâhil olmaya yanaşmadığı söyleniyor" diyen Acet, İzmir için kimsenin aklına gelmeyen bir ihtimalden söz edeyim: Nihat Hatipoğlu… Evet, kendisinin isminin Diyarbakır için geçtiğini daha önce yazmıştım. Ama şimdi bir İzmir seçeneği de gündeme geldi. Neden böyle bir ihtimal doğdu? Öğrendik ki Hatipoğlu ailesinin İzmir’de 40 yıllık bir geçmişi varmış. Kesin mi? Değil. Ama İzmir ya da Diyarbakır’dan birisinden Nihat Hatipoğlu’nun aday olacağına yüzde yüz gözüyle bakabilirsiniz" ifadelerini kullandı.