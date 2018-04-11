AKP'den 'Suriye' açıklaması: Rusya'nın bunun altında kalmaması gerekir

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin Suriye'ye saldırı tehditlerine ilişkin, 'Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD'nin Suriye'ye saldırı tehditlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Saldırı olursa Rusya bunun altında kalmaz" diyen Canikli, "Suriye'de çok fazla aktör var. Menfaatleri birbiriyle çatışan çok fazla güç var. Dar bir alan ve buna benzer her türlü çatışma ortamı oluşabilir tetikleyebilir. Uluslararası ilişkilerde belli bir noktadan sonra rasyonalite kaybolur. Bir noktadan sonra mantıklı düşünme ortadan kaybolur ve bu doğrultuda savaş çıkar" ifadelerini kullandı.

Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya'nın desteklediği güçlere ya da ABD'nin desteklediği güçler tarafından saldırı gerçekleşmişse Rusya'nın ve bunun desteklediklerinin bunun altında kalmaması gerekir. Kalırsa gücünü kaybeder. Bu nedenle ciddi çatışmalar çıkar. Bu tehlike uzun zamandır var ve bundan sonra da devam edecek. Bir kıvılcım bir ateş bütün bölgenin infilaki ile sonuçlanacak çatışmanın önünü açabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak önce itidalli ölçülü olmaya çağırıyoruz tarafları ve ayrıca rejimi, terör örgütlerini desteklemekten vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz.

S-400 AÇIKLAMASI

Hava savunma sistemiyle ilgili S-400 anlaşması yaptık. Hatta birlikte üretim projesi de var görüşülüyor.Takvim işliyor ödemeleri gerçekleşti her şey bitti orada. Biz sadece Rusya ile görüşüp öne alabilir miyiz konusunda görüşüyoruz. Sözleşmeden itibaren 2019 Temmuz'unda gelecek şekilde planlandı. Elbette Ruslarla da başka ülkelerle de var görüşmelerimiz. Bizim kırmızı çizgimiz teknoloji transferidir. İtalya ile bir araya geldik. Rusya ile ikinci aşamaya geçildi. Birinci aşama S-400 Hava Savunma Sistemi'ne acil ihtiyacımız var. İkinci aşamada birlikte üretim var.