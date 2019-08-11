AKP'den Su-35 adımı

Türkiye, ABD tarafından F-35 programından çıkarılmasının ardından yeni arayışlara başladı.
GÖRÜŞ SORULDU
AKP'ye yakın yayın kuruluşlarından olan Yeni Şafak, "F-35 programı üyeliğinin askıya alınmasının ardından Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport’un Su-35 teklifi değerlendirilmeye başlandı" iddiasını paylaştı.
Habere göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere nihai kullanıcılar ve ilgili kurumlara Su-35’le ilgili görüşlerini sordu.
RESMEN BAŞLAYACAK
Olumlu değerlendirmeler gelmesi ve ihtiyacı gidereceğinin değerlendirilmesi halinde Rusya ile görüşmeler resmen başlatılacak.