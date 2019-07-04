AKP'den 'sistem revizyonu' düzeltmesi: Abartmayın, beklentiye girmeyin...

Başkanlık sistemine ilişkin AKP cephesinden gelen revizyon açıklamalarına ilişkin konuşan AKP Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil' dedi. Bostancı konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir' demişti.

23 Haziran seçimlerin sonrası yeniden gündeme gelen başkanlık sistemine ilişkin revizyon tartışması sürüyor.

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li vekillerle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geleceği toplantı öncesi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sisteminde revizyona ilişkin "Bu kadar abartılacak radikal birtakım değişiklikler olacak şekilde beklentiyle bunu değerlendirmek doğru değil, sadece sisteme ilişkin bir değerlendirmedir, bu çok doğal bir şeydir" diyen Bostancı, "Bürokratik kurumlarda kendi yapıp ettiklerine ilişkin zaman zaman dönüp 'ne yaptık ne ettik' diye bir değerlendirme yaparlar. Sisteme ilişkin de bizim yaptığımız çalışmanın mahiyeti budur" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN VE BOSTANCI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin seçim sonrasında yaptığı açıklamada, “böylesine büyük bir reformun oturması, uygulamanın yerleşmesi elbette zaman alacaktır” demiş, sistemin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söylemişti.

Bostancı ise aynı konuda, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bir çalışma yapılıyor. O bize daha nesnel bir fikir verecektir. Biz bunu bir siyasi mesele olarak görmeyiz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir. Rehabilite konusunda çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

CHP, HDP, SP VE İYİP'TEN ORTAK HAZIRLIK İDDİASI

Öte yandan seçimin ardından yeni anayasa ve "güçlendirilmiş parlamenter" sistem çağrıları yapan CHP, HDP, SP ve İYİP'in ortak bir anayasa çalışması hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

İddiaya göre, CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında bu dört partinin hukukçu kurmaylarının oluşturduğu heyetin hazırladığı 'Ortak Paydalar Raporu' yeniden partilerin genel merkezlerinin önünde.