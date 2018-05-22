AKP'den Şerife Boz'a kötü haber

15 Temmuz'dan sonra "kahraman" haberleriyle AKP basınında kendine yer bulan Şerife Boz'un kurgu haberle "kahraman" ilan edildiği ortaya çıkmış, 15 Temmuz'da yakınlarını kaybedenler Boz'a tepki göstermişti.
Bu tepkilerin ardından bir de AKP'den milletvekili aday adayı olan Boz, kendisine vekil adayları listesinde yer bulamadı.
Boz, darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına ilişkin haberin kurgu olduğuna yönelik açıklamalar sonrası "Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar" demişti.