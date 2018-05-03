AKP'den seçim yatırımı: Haziran başında ödenecek...

AKP'nin seçim paketinde yer alan emeklilere bin liralık ödemenin Haziran başında yapılacağı açıklandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "bayram ikramiyesi" olarak emeklilere biner TL ödenmesine ilişkin, "Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak" dedi.

Ağbal, AKP'nin seçim paketinde yer alan ödemeyle ilgili şunları söyledi:

"Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı’ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak."