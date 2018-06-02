AKP'den seçim yalanları: Metro yok, durağı var

AKP'nin seçim yalanları devam ediyor... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro yok ama sanki varmış gibi kentin merkezi yerlerine metro durağı panoları dikildi.

Önceki seçimlerde olmayan uçakların, olmayan denizaltıların, olmayan arabaların reklamlarını yapan AKP iktidarı, şimdi de Gebze’de olmayan metronun duraklarını şehrin belli yerlerine dikti.

İnşaatına ne zaman başlanacağı bile belli olmayan metro istasyonuyla ilgili henüz tek bir kazma vurulmamışken, Gebze'nin merkezi yerlerine metro durağı panoları dikildi.

Seçim propagandalarında çeşitli yalanlar üreten AKP iktidarı, Gebze’de bu konuda bir çığır açtı. Olmayan metro istasyonunun durak tabelaları ana arterlere dikildi.