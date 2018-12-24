AKP'den seçim öncesi Şırnak oyunu: Kayıtların taşınması için talimat verildi

AKP yerel seçimler öncesinde Şırnak'ta asker, polis ve korucu kayıtlarını belirli ilçelere taşımaya başladı.

Şırnak ve Beytüşşebap'ın ardından, askeri komutanların yerel seçimlerde oy kullanmaları için köy korucularının aileleriyle birlikte kayıtlarını Uludere merkeze almaları yönünde dün muhtarlara talimat verdiği ileri sürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerde oy kullanmaları için yaklaşık 3 bin asker ve polis kaydının Şırnak merkez ve Beytüşşebap ilçesine alındığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. HDP Şırnak milletvekilleri tarafından Meclis gündemine de taşınan iddianın ardından, köylerde görev yapan 100 civarında öğretmenin de geçtiğimiz haftalarda kayıtlarını Beytüşşebap ilçe merkezine aldıkları kaydedilmişti.



Her iki merkezin ardından, kente bağlı Uludere ilçesinde de dün benzer bir durumun yaşandığı ileri sürüldü. İlçedeki bazı komutanların, aynı zamanda Uludere Belediyesi kayyumu olan İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu'nun talimatıyla köy muhtarlarını arayarak, korucuların aileleriyle birlikte kent merkezine kayıtlarını almalarını istedikleri öğrenildi.



Köy muhtarlarının aldıkları talimatı köyde bulunan korucubaşlarına ilettikleri belirtildi.



Uludere ilçe merkezinde 2014 yerel seçimlerinde BDP 2 bin 242, AKP ise 477 oy almıştı, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde ise AKP 536, MHP 108, HDP ise 2 bin 718 oy almıştı