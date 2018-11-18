AKP'den seçim kulisleri: 'Aday olmazsam başka partiye geçerim, AK Parti tek başına seçim kazanamaz...'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Sibel Eraslan, AKP içerisinden bilgiler verdi. Eraslan, 'Beni veya falanca akrabamı aday göstermezseniz başka partiye geçerim'ler, AK partili olduğu halde AK parti asla kendi başına seçimi kazanamaz, şu adayı göstermek gerek yollu akıl öğretmeler, hesaplar, hesaplar, hesaplar' ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Sibel Eraslan, “Perşembe ve Cuma günlerini Aydın ve Muğla'da, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u takip ederek geçirdim” diyerek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Odatv'nin haberine göre “AK Parti dava bilincini yeniden hatırlamalı” başlıklı köşesinde; Numan Kurtulmuş’un “niyetlerimizi tazeleyeceğiz” ifadesine işaret eden Eraslan “16 yıldır başta olan ve seçimleri sürekli kazanan bir parti için nasıl bir anlamı vardı, niyet tazelemenin... Siyaseti bir dava olarak görmek, siyaseti bir güç ve maddi kazanım olarak tarif etmek elbette birbirinden farklı şeylerdi... Doğrusu ben bu ifadeyi, dava bilincini tazelemek olarak okudum...” değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞKA PARTİYE GEÇERİM'LER'

“Ege'deki bu heyecanlı toplantıları takip ettikten sonra, uçağa geciktiğim için İstanbul yerine Ankara'ya döndüm. Başka bir yere inmiştim” diyen Sibel Eraslan, şöyle devam etti:

“Gazeteci kulisleri, Çukurambar şayiaları, telefon diplomasileri, sosyal medya atakları... Beni veya falanca akrabamı aday göstermezseniz başka partiye geçerim'ler, AK partili olduğu halde AK parti asla kendi başına seçimi kazanamaz, şu adayı göstermek gerek yollu akıl öğretmeler, hesaplar, hesaplar, hesaplar...

Valla hayret ettim...

AK Parti'nin muhalefette olduğu Aydın ve Muğla'da kendisinden şüphesi yok! AK Parti'nin 1994'ten beri iktidarda olduğu İstanbul ve Ankara'da kendisinden şüphesi mi var?

Kim çıkartıyor bu şantaj tınılı söylenceleri... ‘Ben olmazsam olmaz’ cümlesini söyleyenler, mensubu oldukları partiyi küçük düşürdükleri kadar ürkütücü bir saplantının esiri olduklarını da farkındalar mı acaba...”