AKP'den 'seçim iptali' açıklaması: AYM kararı iptal sonucu doğurmaz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin seçim yasası ile ilgili alacağı kararın seçimin iptaline neden olmayacağını söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı "iptal" başvurusu ile ilgili AYM’nin seçim yasası ile ilgili alacağı kararın seçimin iptaline yol açmayacağını söyledi.

AKP milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, “AYM kararı seçimin iptali sonucunu doğurmaz. Buradaki mesele oy pusulası YSK’den gelmiş ki filigramlı kağıtlardır. Zarflar öyle. Bu konuda sorun olacağını düşünmüyorum. Birleştirmelerle ilgili kararı seçim kurulu veriyor” dedi.

NTV’de soruları yanıtlayan Şentop, KHK ile üst düzey devlet memurlarına yönelik bir temizlik yapılacağı bilgisini paylaşarak, “Bunlar hem siyasi hem bürokratik görevler. Bu açıdan bunlar kritik görevler. ABD’deki gibi başkanla gelen giden isimler var. KHK ile alan temizliği yapılıp , Cumhurbaşkanlığı kararnamaesi ile düzenlenecek süreç. KHK’ler önümüzdeki haftalarda tamamlanır, Cumhurbaşkanı’nın yeni sisteme göre göreve başlamasından sonra da diğer adımlar atılacak” dedi.