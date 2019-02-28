AKP'den seçim hamlesi: Ücretsiz elektrik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP seçim hamlelerine devam ediyor. Sosyal yardım alan 'ihtiyaç sahibi hanelere' elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik karar 31 Mart seçimlerine kısa süre kala Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türkiye vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarının karşılanması için elektrik tüketim desteği verilmesi amaçlanıyor.

Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilecek.

Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılacak.

Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanacak.