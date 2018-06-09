AKP'den seçim hamlesi: Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alıyor

AKP'nin kamu kaynaklarına dayanarak gerçekleştirdiği seçim çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çorum Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, 30 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Ahmet Demircan, Çorum Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, 30 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Demircan yaptığı açıklamada, "18 bin hemşire, sağlık teknisyeni, teknikeri olmak üzere 30 meslek grubundan alım yapıyoruz. 9 bin kişi bir ay önce aldık, 19 bin de sağlık işçisi alacağız. Önümüzdeki günlerde ilana çıkıyoruz, bu yıl 12 bin de doktor alıyoruz, kadromuza dahil ediyoruz" dedi.

Bakan Demircan, Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan birinin sağlık olduğunu ve birçok ülke için Türkiye'nin örnek teşkil ettiğini iddia etti.