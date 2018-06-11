AKP'den seçim değerlendirmesi: Zafiyet yaşanırsa, hayal kırıklığı yaşayabiliriz

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Bir zafiyet yaşanırsa, hayal kırıklığı yaşayabiliriz' dedi.

24 Haziran seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 'Seçime katılım konusunda bir zafiyet yaşanırsa, hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bunun için bu konuda çok titiz ve dikkatli çalışıyoruz' dedi.

Milliyet'in sorularını yanıtlayan Şahin, seçim gündemine ilişkin sorulara şu yanıtları verdi:

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 340 milletvekilini hedef olarak ortaya koydu. Siz yarıdan fazlası diyerek 301 milletvekilini kast etmiyorsunuz herhalde?

Burada rakam telaffuz etmek çok doğru bir şey değil. Kanunların ve bütçenin kabul edilmesi için anayasal sınır olduğu için bunu önemsiyoruz. Ama üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o kadar başarılı addedeceğiz. Çok sınırda bir rakam da beklemiyoruz. Sınırın üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi açısından belirleyici noktalardan biri bizim Ak Parti olarak seçmenimizi sandığa götürme oranımız olacak. Eğer katılım oranını biz ne kadar yukarı çekersek, parlamentodaki sandalye sayımız o kadar yüksek olacak. Cumhurbaşkanımızın seçilme oranı da o kadar yüksek olacak. Bunu çok önemsiyoruz.

Seçime katılım konusunda bir zafiyet yaşanırsa, hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Bunun için bu konuda çok titiz ve dikkatli çalışıyoruz. Bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sisteminin dünyadaki demokratik örneklerinde, hiçbir zaman geniş farklar oluşmuyor. Yüzde 45 ile 55 arasında bir yerde sonuçlanıyor. Biz iyi bir yerde tamamlayacağımızı biliyoruz. Ama öyle çok açık farkların olmayacağının da farkındayız. Bunun için katılım çok önemli.

Katılım oranının az olacağına dair bir tespitiniz mi var?

Okullar tatile girdi, önümüzdeki hafta da bir bayram tatili söz konusu. İnsanlar oy kullanacakları yerlerden, memleketlerine, tatile gidebilirler. Oy kullanacakları yerlere dönüşlerini önemsediğimiz için bunun altını çiziyorum. 16 Nisan referandumunda hayır tercihini kullanan vatandaşlarımızın sandığa gitme oranının, evet tercihini kullanan vatandaşlarımızın sandığa gitme oranından daha yüksek olduğunu gördük. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde isteğimiz oy oranını yakalayamadık. O da yaz tatiline denk gelmesinden kaynaklandı. Biraz da, ‘nasıl olsa seçiliyor’ rehaveti oluştu.