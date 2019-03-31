AKP’den seçim açıklaması: Uykusuz geceler bizi bekliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor' dedi.

AKP Genel Merkezi'nde seçim izleme merkezi kuruldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim izleme merkezi hakkında bilgiler paylaştı.

Seçime katılım oranının yüksek olduğunu belirten Yavuz, "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni (SAS) kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

‘SONUÇ ALIM SİSTEMİNİ KULLANIYORUZ'

YSK'nin seçim yasaklarının sürdüğünü belirten Yavuz, "Yayın yasağı olması sebebiyle veri aktarımında bulunamıyoruz ama bu veriler partilere akmaya başladı. Yayın yasağının kalkmasından itibaren bu alınan sonuçlar medyayla paylaşılacak. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de milletimiz, fazla vakit geçmeden ekranlardan bunu izleme şansı bulacak" dedi.

Seçim sonuçlarını takip etmek için kullandıkları sistem hakkında bilgi veren Yavuz şöyle devam etti: "Biz, Sonuç Alım Sistemi'ni kullanıyoruz. Bu sistem sebebiyle her bir görevlimiz, ilçe ve il teşkilatlarına, SAS üzerinden verileri aktaracak. Sandık sonuç tutanakları alınacak. İtiraz süreçleri başlayacak. Sayımlar, birleştirme tutanakları derken uykusuz geceler bizi bekliyor. İnşallah sonuçları Türkiyemiz için hayırlı olur. Sonuç alım sistemi veriyi hızlı almakla kalmıyor, aynı zamanda bu veriyi anlık olarak değişik şekillerde işliyor, bize yardım ediyor, yol gösteriyor. Bir yandan da çeşitli simülasyonlarla sonucu hızlı bir şekilde tahmin etmemize katkı sağlıyor".

‘MİLLİ İRADENİN SONUCUNU HEPİMİZ KABULLENİYORUZ'

Yavuz son olarak şöyle devam etti:

"Herkes dilediği partiye dilediği şekilde oyunu veriyor. Sonuçta milli irade sandığa yansıyor. Sandığa yansıyan milli iradenin sonucunu da hepimiz kabulleniyoruz. Milletimiz ne yaparsa güzel yapar diyoruz. Sonraki seçimlerde de buradan çıkartılan derslerle partiler, gelecek seçimlere kendilerini hazırlıyorlar."