AKP'den sahte adres kaydı şikayeti: Nüfus müdürlüğü personeli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçmen kaydına ilişkin “takibe alacağız” açıklamasının ardından AKP Büyükçekmece ilçe başkanlığının şikayeti üzerine boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğünde görevli bir personel tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçmen kaydına ilişkin “takibe alacağız” açıklamasının ardından AKP’den hamleler gelmeye devam ediyor.

AKP Büyükçekmece ilçe başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavclığı'na şikayette bulundu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S’nin, ilçedeki boş konutlara Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece “resmi evrakta sahtecilik” yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.

Erdoğan, partisine yönelik seçmen kaydırmaları haberlerinin ardından diğer partileri suçlayıp, “Biz bunu İçişleri Bakanlığımızla yakın takibe alacağız. Bunun adı demokrasi değildir. Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım, olmaz böyle bir şey” demişti.