AKP'den S-400 açıklaması: O iş bitti zaten

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400 hava savunma sistemi satın alımına dönük ABD'den gelen açıklamalara ilişkin, 'Ne yapsaydık? Ülkeyi savunmasz mı bıraksaydık?' ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin ABD'den gelen açıklamalara yanıt verdi.

"Türkiye'ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin'den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya'dan satın aldık ve o iş bitti zaten" diyen Canikli, "Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın' diyor. Ne yapacaktık? Ülkeyi korumasız mı bırakacaktık?" ifadelerini kullandı.