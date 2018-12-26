AKP'den 'Rusya'ya heyet' açıklaması: 'Terörle mücadele perspektifi paylaşılacak'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'ya heyet gönderileceğini duyurarak 'Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşılacaktır' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi konularını görüşmek üzere Cumartesi günü Rusya'ya bir heyetin gideceğini açıkladı.

'MANİFESTO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ OCAK AYINDA'

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.

Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız."

RUSYA'YA GİDECEK HEYET

"Heyet Cumartesi günü gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle. İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşılacaktır. Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz edecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek."

YEREL SEÇİM VE AKP ADAYLARI

"Bizden Mehmet Özhaseki Bey'le, MHP'den Sadi Bey görüşmeleri yapıyor. Sonuç olarak yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinden sonraki ilk seçimlerdir. Burada yüksek oyları hedeflemek, birtakım tartışmaları sona erdirmek bakımından güçlü bir faaliyet, kampanya yürütülecek. Gelinen noktada Cumhur İttifakı'nın ortaya koyacağı nasıl tutum alacağı konusunda yüzde yüz mutabakatımız var.

Aydın ve Muğla'da aday çıkacak. Cumartesi günü öncelikli olarak Büyükşehir Belediye başkan adayımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Yetişirse bir iki ilçe de açıklanacak. Yetişmesine umut ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli çeşitli organizasyonlarda bir araya geliyorlar."

'AKP KILIÇDAROĞLU'NU TEMİZE ÇEKECEK'

"Şöyle galiz ve utanç verici açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap ediyor ve müsvedde tabiri kullanıyor. Biz de kendisinin aynaya bakmasını tavsiye ediyoruz. 31 mart akşamı aynaya baktığı müsveddenin temize çekildiğini herkes görecek. Bu sözleri hak ediyor. Onuru olan, kendi itibarı olan hiç kimsenin cevapsız bırakmayacağı şeylerdir bu sözler. 31 Mart akşamı Cumhur ittifakı sayın Kılıçdaroğlu'nu temize çekecektir."

'O İFADELER İNSANLIK SUÇUDUR'

"Ayaklarından asarlar, mahzenlerde öldürürler demek eleştiri değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlara eleştiri demek yerine, eleştiri suçuyla insanlığa karşı nefret suçunu net bir şekilde ortaya koyması lazım. Aynı şahıs 12 Eylül için diyor ki, "Çok müsbet bir olay. Uzun süredir bekleniyor. Ülkemize hayırlı olsun. Yalnız 27 Mayıs ve 12 Mart gibi deneyler var. Bu deneyin olumsuz yanlarının 12 Eylül'e yansımamasını temenni ediyoruz". Yani faşist cuntayı öveceksin, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı için mahzenlerde öldürürler diyeceksin. Normal bir insan bile kendi ruh dünyasında bunlardan ders çıkarırken bir sanatçıdan bunu beklemek hak değil midir? O ifadeler, ahlaken, siyaseten kabul edilemeyecek insanlık suçudur. Bir yanlış anlaşılma varsa çıkıp düzeltirler."