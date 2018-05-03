AKP'den Rıza Sarraf'a da af...

AKP'nin seçim öncesi gündeme getirdiği imar affından ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf ve eşi Ebru Gündeş de yararlanacak.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, imar affından ABD’de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın da yararlanacağını açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Candan, "Bu afta adalet ve eşitlik yok, hukuk yok. Zarrab bile yararlanıyor. Yalısını kümes ve tarım yapıları kapsamında 1A yapı grubundan beyan edip, imar affına girecek. Tasarı ile mülkiyet, yapı grubu ve yapı sınıfı gibi idari ve teknik konular, mal sahibinin beyanına bağlanıyor'' dedi.

"Beyana göre idari ve teknik süreçler belirlenemez. İdari ve teknik sistem tasfiye ediliyor, planlı kentleşme devlet eliyle yok edilerek, varlıklarımız peşkeşe açılıyor" diyen Candan, "Hem ruhsatsız hem ruhsat eklerine aykırı yapılanların affedilmesi ve kayda alınması hükmü getiriliyor. Bütün süreçler, mülkiyet dahil, mal sahibinin beyanına göre şekilleniyor. Denetim yok. Hukuka uygun, yönetmeliklere kanuna uyarak iş yapan cezalandırılıyor. Kaçak Saray, şehir hastaneleri, EGO hangarları, Ankapark, demir kafes gibi hukuka aykırı yerler de yasallaşacak. Bu imar affı değil, hükümetin bugüne kadar göz yumduğu hukuksuzluğun affıdır'' ifadelerini kullandı.