AKP'den 'Palu Ailesi' açıklaması: Bu kez Müge Anlı hedefte

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen Palu Ailesi olayı sonrası operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Programın ardından alınan yayın yasağı kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı olduğu ileri sürülürken, AKP'nin önemli ismi RTÜK'ü göreve çağırdı.

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen Palu Ailesi olayı tartışma konusu olmaya devam ederken, konuya ilişkin yayın yasağı kararı alınmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan bir haber, yayın yasağı talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiğini ortaya koyarken, RTÜK'ün müdahalesiz kalmasına da tepkili olduğu belirtildi.

Bu haberin ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan da benzer bir açıklama geldi.

"O konuda bir çalışma kararı alındı. Öncelikli olarak Adalet Bakanlığı hemen müdahil oldu. Ama bu konu daha çok RTÜK'ün alacağı önlemlerle ilgili. Çünkü orada iki husus var. Bir yayın politikaları bir de hukuki bir konu var. Orada hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı, ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayını ile ilgili RTÜK'ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor" diyen Ünal, "Bu tip olaylar modern zamanlarda, değişik ülkelerde ortaya çıkar. Bu tür içe kapalı, aile içindeki büyük bir şiddet ya da benzeri şeyler, cinayet, taciz maalesef bütün dünyada zaman zaman yaşanan konular bununla ilgili alınması gereken tedbirler var" ifadelerini kullandı.

RTÜK'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahir Ünal üzerinden gönderilen mesajların ardından nasıl bir karar alınacağı merak konusu.