AKP'den olağanüstü itiraz kararı: 15.30'da verilecek!

AKP, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talebini bugün YSK'ya iletecek.
Salı, 16 Nisan 2019 15:17

AKP İstanbul seçim sonuçları için olağanüstü itiraz dilekçesini 15.30'da YSK'ya sunacak.

 