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AKP'den olağanüstü itiraz kararı: 15.30'da verilecek!
AKP, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini talebini bugün YSK'ya iletecek.
Salı, 16 Nisan 2019 15:17
AKP İstanbul seçim sonuçları için olağanüstü itiraz dilekçesini 15.30'da YSK'ya sunacak.
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