AKP'den OHAL sonrası dönem ve bedelli askerlik açıklamaları

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan bedelli askerlikle ilgili olarak, 'Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde şu anda sadece OHAL var. Ekim'de Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum' dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, OHAL sonrası çıkarılacak "güvenlik paketi" ve bedelli askerlikle ilgili konuştu.

Turan, 18 Temmuz’da sona erecek OHAL uygulamasının yerine geçecek düzenlemenin Meclis Başkanlığı’na gönderildiğini söyledi. Turan, “OHAL kaldırılıyor. 18 Temmuz’dan sonra yok. Kanun teklifimizi bugün muhalefete götürdük, iyi niyetimizi ortaya koyduk. Kanun teklifini 15 gün içerisinde yasalaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifine göre:

AKP'nin kanun teklifine göre valiler, kamu düzenini veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere giriş ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını toplanmalarını araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilecek.

Valiler, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Tehlikenin veya suç işlemenin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da birim amirinin yazılı emri üzerine kişilerin üstü araçları özel kağıtları veya eşyası aranabilecek.

Gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez deniliyor.

'BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ KULİS BİLGİLERİ DOĞRU DEĞİL'

Bedelli askerlik teklifinin hazırlandığı iddiasını yalanlayan Bülent Turan, düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine geleceğini söyledi.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

''Kulis bilgileri doğru değil. Gündemimizde sadece OHAL var. AKP'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Bedelli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız bunun bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. İçeriği ile ilgili, ilgili bakanlığımız çalışacaktır. Şahsi kanaatim odur ki ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum.''