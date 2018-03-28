AKP'den 'OHAL' açıklaması: Sürecek

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, olağanüstü halin (OHAL) devam edeceğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, olağanüstü halin (OHAL) hâlâ devam etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Siz işgal girişimine kontrollü darbe diyeceksiniz sonra 4 tane terör örgütü ile mücadele eden 20 Temmuz'da anayasanın amir hükmü gereği olarak yasal bir şekilde ilan edilmiş OHAL'i 20 Temmuz gününü sivil darbe olarak nitelendireceksiniz" diyen Ünal, OHAL'in süreceğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz 'OHAL süreci içerisinde vatandaşın hayatı bundan etkilenmeyecek' dedik. Daha 1,5 yıl olmuş, 40 yıl boyunca devletin içerisine yerleşmiş yapıyı temizliyoruz. 'İktidarınız döneminde bu yapıya dönük ne yaptınız' deniyor. Bu yapı biz iktidara geldiğimizde insanların şucu ya da bucu olduğu üzerinden insanları fişleyecek miydik? Ne zaman ki bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıktı devlet bütün kararlılığı ile bu yapıyla mücadele etmeye başladı. Cumhurbaşkanı paralel devlet derken CHP 'elinizde kanıt mı var' diyordu. Devlet operasyon yaparken CHP bunların önünde kalkan oluyordu. Bu yapının hem uluslararası alanda derken bu yapıyı BM'ye doğru şekilde anlatmanız gerekiyor. CHP yurtdışında 'insanlar tutuklanıyor' diyor. 'Türkiye'de adalet yok' diyor, 'hakim ve savcılar iktidardan talimat alıyor' diyor. CHP ve Kılıçdaroğlu bu mücadeleye gram destek vermediği halde nasıl oluyor da kalkıp Cumhurbaşkanımızı bu yapının siyasi ayağı olmakla suçluyor? OHAL bu mücadele selamete erene kadar devam edecek. Terörle mücadele özgürlük, güvenlik mücadelesidir. Bu güvenlik sağlanana kadar OHAL devam edecek."