AKP'den 'muhafazakar Kürt aday' çalışması

AKP'nin seçim sürecinde Kürt seçmen için özel bir çalışma yürüteceği, listelerde ‘muhafazakar Kürt adaylara’ yer vereceği ileri sürüldü.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, AKP'nin seçim sürecinde Kürt seçmenlere özel çalışma yürüteceğini ileri sürdü.

Parti yönetiminin listelerde "muhafazakar Kürt adaylara" yer vereceği belirtilirken, Kürt illerinden gösterilecek adayların Kürt seçmen tabanında karşılığı olup olmadığına yönelik kamuoyu yoklamalarının yanı sıra, STK’lar ve kanaat önderlerinin de görüşlerinin alınacağı ifade edildi.

Habere göre, başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerdeki Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde adaylar için aynı kriterler gözetilecek.