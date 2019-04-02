AKP'den MHP'yi kızdıracak adım: Sonuçlara itiraz edecekler

AKP Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP'nin kazandığı belediye seçimlerine itirazda bulunacaklarını duyurdu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Bartın'da, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AKP'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı.

AKP Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, dün yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını belirterek, "YSK'nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile partimiz arasında 169 oy farkı olduğunu görüyoruz. Yine yaklaşık bin 633 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP'den 7, CHP'den 6 meclis üyesi seçildi. Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.