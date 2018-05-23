AKP'den Merkez Bankası'na destek açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına destek verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin kur spekülasyonu ve operasyonuna tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün attığı adımı desteklediklerini söyledi.

Zeybekçi, "Dolar, açıklamadan sonra epey bir geriledi. Bununla ilgili açıklamalar yaptık. Kanunlarımız, bazı kurum ve bakanlıklara yetkiler, sorumluluklar verir. Bütün kurumların kanunla tanımlanmış görevleri vardır. Bu görevleri icra edenler, hiçbir zaman için dönüp sorumluluğu başkalarına yükleyici hareketlerde bulunmazlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yetkilerini kullanırlar ve sorumluluklarını yerine getirirler. Sonuçlarına da olumlu veya olumsuz katlanırlar. Bugün yaşadığımız da buydu" ifadelerini kullandı.