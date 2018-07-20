AKP'den Menzil tarikatına bir destek daha!

AKP bir yandan eski destekçileri Adnan Oktar ve Gülen Cemaati'ne operasyon yaparken, diğer yandan da kendisine yakın tarikat ve cemaatlere destek vermeye devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi AKP'ye destek açıklaması yapan Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği'ne 'izinsiz yardım toplama hakkı' tanındı.

AKP'nin kendisine yakın tarikat ve cemaatlere yönelik desteği hız kesmeden devam ediyor.

24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde gazetelere ilan vererek AKP'yi ve Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Menzil Tarikatına bağlı derneklerden Beşir Derneği'ne "izinsiz yardım toplama hakkı" tanındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yardım Toplama Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenip ilan edildi.

"24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz" diyerek 24 Haziran kararını açıklayan derneğe bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eliyle verilen yetki şaşırtmadı.

MENZİL'E DESTEĞİN SINIR YOK

15 Temmuz'un ardından Sağlık Bakanlığı'nın Menzil Tarikatı'na teslim edildiğine dair haberler gündeme gelmiş, bakanlığın uçaklarındaki kodlar da bile tarikatın simgelerine yer verilmişti.

Bu kodlar yine bakanlığın ambulanslarında bile yer almış, konunun gündeme gelmesinin ardıdan AKP cephesinden hiçbir açıklama gelmemişti.

Geçtiğimiz yıl bakanlıktan Menzilcilerin temizleneceğine dair iddialar ortaya atılsa da seçim süreci ve sonrasında atılan adımlar, böyle bir operasyonun gündemde olmadığını düşündürdü.