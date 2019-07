AKP'den 'Meclis gücünü kullanıp İmamoğlu'nu çalıştırmayacak mısınız?' sorusuna yanıt

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu sorusuna yanıt verdi.

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Göksu, "Meclis'teki gücünüzü kullanıp Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayacak mısınız? İstediği borçlanma miktarını neden kabul etmeniz?" sorusuna, "Kavgadan yana olmayacağız. İstanbul'un geleceğine, tarihine, kültürüne faydalı olacak her şeye 'evet' diyeceğiz. İstanbul'a zararlı olacek şeylere de karşı çıkacağız" yanıtını verdi.

Borçlanma konusunda mevzuatın kendilerini bağladığını ve o rakamın üzerinde bir borçlanmanın mevzuata ayrıkı olduğunu savunan Göksu,"CHP'liler bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. Tablo anlattıkları gibi değil. İBB kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri. Enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler" dedi.

BORÇLANMA YANITI

Belediyenin kayyum dönemindeki borçlanması konusunda da açıklamalarda bulunan Göksu, harcamayı doğruladı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Borçlanma miktarı konusunda mevzuatın kendilerini bağladığını, o rakamın üzerinde bir borçlanmanın mevzuata aykırı olduğunu savundu.

51 günde 1.7 milyar liranın avans olarak alınıp kullanıldığını yazmıştım. İmamoğlu'nun sunumunda da bu bilgi teyit edilmişti. Peki yalan mıydı bu bilgi?

Göksu, İmamoğlu'nun “Türkiye tarihinde ilk” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını İBB'nin her zaman avans alabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul'un her ay ortalama 1.5 milyar TL hakedişi (Belediyeye iş yapan şirketlere ödenmesi gereken para) var. Her ay kasaya giren paranın yaklaşık 1.5 milyar lirası sistemdeki tarih silsilesine göre alacaklı şirketlere ödenir.”

Vali Bey'in kendisini arayıp “Benden habersiz borçlandınız mı?” diye sorduğunu anımsattı. Aynı soruyu ben de sordum.

Göksu, önce Vali'nin 51 günde AKM ve karayollarından tahsilat yaptığını ve kasaya para koyduğunu anımsattı. Sonra da borçlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'un konsolide bütçesi 59.5 milyar lira. İBB bütçesi ise 23.8 milyar.

Konsolide borç 29.8 milyar tl. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ'a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet. Faiz yok, geri ödeme baskısı yok. Geri kalan 17 milyar lira 2036'ya kadar ödenecek. Yılda ödenecek borç miktarı 890 milyon lira.

Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme 8 ay civarında olur. İBB'de 5 ay.

(CHP'liler) Bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. Tablo anlattıkları gibi değil. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri. Ayrıca KİPTAŞ taşınmazları gibi belediyenin kaynak üretme alanları da var. Yani enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler.”