AKP'den Mansur Yavaş açıklaması

AKP Sözcüsü Çelik, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik, burada CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a yöneltilen "sahte senetle tahsilat yapmaya kalkışmak" suçlamasına da değindi.

Yavaş'ın konuya dair açıklamalarını yeterli bulmadıklarını ifade eden Çelik, "Bu yaptığı basın toplantısını neden üç ay önce yapmadı. Bu haberler yeni değil, ilk haber 11 Aralık'ta yayınlanmış" dedi.

"Susarken bizim açıklamamızın ardından açıklama yaptılar. Bazı yalan ifadeler var. Birkaç gün sustuklarını söylüyorlar, bu birkaç aylık mesele" diyen Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti: