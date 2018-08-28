AKP'den Macron'a ilk yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin artık 'Mustafa Kemal'in ülkesi olmadığını belirterek AB üyeliği konusuna nokta konulması gerektiğini söylemişti. Macron'un açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada, ' Dünyamızın hastalığı haline gelmiş popülizm ve ayrılıkçılığa inat hedefimiz; daha güçlü ve paylaştığımız ortak değerlere dayalı ve Türkiye'li bir AB'dir' denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söylerken, bu sözlere yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle daha güçlü, demokratik ve laik Türkiye, AB'ye tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıdır. Dünyamızın hastalığı haline gelmiş popülizm ve ayrılıkçılığa inat hedefimiz; daha güçlü ve paylaştığımız ortak değerlere dayalı ve Türkiye'li bir AB'dir" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle: