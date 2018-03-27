AKP'den Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" sözlerine AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından AKP Sözcüsü Mahir Ünal da Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.