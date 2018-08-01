AKP'den kartlı sayaç kullananlara soygun

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar, 'Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nin açıklaması incelendiğinde, kartlı - ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılıyor. Buna göre, tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgazın bir kısmına daha sonra gelen zam oranında el konulacak ve tüketiciye verilmeyecek' dedi.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, EPDK’nin ön ödemeli ile faturalı sayaç kullanan tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamaları ortadan kaldırma amacıyla yaptığı düzenlemeye ilişkin, “Kartlı-ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılıyor” açıklamasında bulundu.

Çakar, “Gerek Yönetmelik gerekse EPDK’nin açıklaması incelendiğinde, kartlı - ön ödemeli doğal gaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılıyor. Buna göre, tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgazın bir kısmına daha sonra gelen zam oranında el konulacak ve tüketiciye verilmeyecek. EPDK’nin bu Yönetmeliği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, Borçlar Kanununa ve diğer ilgili yasalara aykırıdır. Çünkü, tüketicinin daha önce aldığı malın bir kısmına daha sonra yapılacak zam dikkate alınarak el konulamaz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu yönetmeliğin iptali için dava açılacağını belirten Çakar, “Tüketiciler olarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına ve Ticaret Bakanına sesleniyoruz: hukuka ve yasalara aykırı olan bu yönetmelik ve uygulamayı kaldırınız, durdurunuz. Tüketicilere sesleniyoruz: Yasalara ve tüketici haklarına aykırı olan bu büyük haksızlığa karşı sessiz kalmayınız. Gerekli girişimlerde bulununuz. Haklarınızı arayınız. Derneğimizin bu konudaki girişimlerine destek veriniz” dedi.