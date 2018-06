Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kandil'e operasyon konusunda açıklamada bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kandil'e operasyon haberlerine ilişkin konuştu.

"Savunmadan ziyade taarruz politikasını hayata geçirdik. Şu anda Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar var" diyen Bozdağ, "Bunları uluslararası hukuka uygun yapıyoruz. bu operasyon devam ediyor, devam edecektir. Her an her şey bölgede olabilir" ifadelerini kullandı.