AKP'den İzmir'in ardından İstanbul'da da benzer adım: Barlar sokağı ziyareti

AKP 31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir'de üst üste şarap açıklamaları yaparken, İstanbul'da ise barlar sokağını ziyaret etti. Seçim endeksli bu adım AKP'ye yakın köşe yazarlarının tepkisine neden oldu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'ü ziyaret etti.

Yıldırım, Kadıköy ziyaretinde Barlar Sokağı'ndan geçti.

Bu sırada bir barda oturan gençlere, "Afiyet olsun" diye seslenen Yıldırım'a gençler teşekkür etti.

DENİZLİ'DE YASAK, İZMİR'DE 'MARKA'

İçkili mekanlara iktidara geldiği günden bu yana baskı uygulayan AKP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesi attığı bu adımlar tartışma konusu oldu.

AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi, Denizli Belediye Başkanlığı döneminde çok sayıda içkili mekanı kapattırken, İzmir adaylığı sonrası ise şarap bağlarını ziyaret etmiş, İzmir şarabını marka yapacağını söylemişti.

AKİT'TEN TEPKİ GELDİ

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol, AKP'nin seçim endeksli içki açılımına tepki gösterirken, "Laik kesime göz kırpmak isterken, kendi tabanının gözünden düşüyor. Belki farkında değil ama, Dimyat’a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan oluyor" demişti.