AKP'den 'İzmir'de aday bulamıyoruz' kanunu...

İzmir'de aday göstermek istediği İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ikna edemeyen AKP, Meclis gündemine dikkat çeken bir kanun teklifi getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

“Bu kanun Adalet ve Kalkınma Partisinin ‘İzmir'de aday bulamıyoruz, iddialı aday bulamıyoruz, kazanacağına inanan aday bulamıyoruz’ kanunu. ‘Bir kanun çıkaralım ki o kanunda aday yapmayı ikna edemediğimiz, bütün baskımıza rağmen 'Görevimi kaybederim.' diyen 'E, Büyükşehir belediye başkanı olursun.' dediğimizde, 'Yok, kazanamayız, bu koltuktan da olurum' diyen birini ikna kanunu arkadaşlar” diyen Özel, "Bu kanun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını bulamayan, ikna edemeyen, zorla ikna etse de kazanacağına inandıramadıklarını aday yapma kanunu. Nerede kaldı kanunların genelliği ilkesi?" ifadelerini kullandı.

AKP'nin İzmir'de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i aday göstermek istediği ancak Özgener'in adaylığa yanaşmadığı öğrenilmişti.