AKP'den iyimser 'TAMAM' yorumu: Sloganlarını da Erdoğan belirliyor

AKP Sözcüsü, 'T A M A M' paylaşımları hakkında 'Seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir' dedi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz” sözlerinin ardından milyonların "T A M A M" mesajı paylaşması hakkında değerlendirmede bulundu.

Ünal, Erdoğan'ın sözlerinin muhalefete bile slogan olduğunu öne sürerek; "Cumhurbaşkanımızın Salı günü grup toplantısında, millet iradesini egemen kılmak ve söz de karar da milletindir mücadelesini veren bir siyasi parti olarak cumhurbaşkanımız “Bu millet bize tamam derse, biz tabi ki tamam deriz. Devam derse devam ederiz” Cumhurbaşkanımızın bir sözünden yola çıkarak, kendilerine bir slogan buldular. Seçimleri de seçimlerin motivasyonlarını da, sloganlarını da seçimin süreçlerini de taraftarını da muhalifini de 16 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Zaten liderlik de böyle bir şeydir" dedi.

Hürriyet'in AKP'li yazarı Abdülkadir Selvi de, bugünkü köşesinde 'T A M A M' sloganını anımsatarak, 'Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyada birkaç saat içinde 2 milyondan fazla 'T A M A M' mesajı paylaşılmıştı.