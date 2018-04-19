AKP'den İyi Parti için 'mini paket'

AKP bir mini uyum paketiyle İyi Parti’nin seçime girmesini kolaylaştırmayı tartışıyor.

İyi Parti’den yapılan açıklamalarda 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılım konusunda önlerinde bir engel olmadığı belirtiliyor. Ancak YSK’nın bu konudaki değerlendirmesinin aksi yönde olduğu iddia ediliyor. AKP’nin İyi Parti’nin seçime girebilmesi için kongre üzerinden geçmiş olması gereken 6 aylık süreyi 3 aya indirmeyi tartıştığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onay vermesi durumda, seçime katılım için siyasi parti kongrelerinin üzerinden 6 ay geçmesi zorunluluğunu 3 aya indiren düzenleme TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan bir mini uyum paketine konulacak.

YSK’ya göre, İyi Parti’nin, 10 Aralık 2017’de yaptığı kurucular kurulu kongresi, büyük kongre olarak kabul ediliyor. Ancak Partinin, ilçe kongrelerini tamamladığı tarihin 26 Şubat olduğu ve 24 Haziran olarak belirlenen erken seçim tarihi açısından risk oluşturduğu iddia ediliyor.

İyi Parti'nin 6 aylık süre engeli nedeniyle seçime girememesi durumunda bir başka partiyle ittifak yaparak seçimlere katılabileceği gündeme getirilmişti. AKP'nin bu olasılığı dikkate alarak bir 'jest' yapmaya hazırlandığı düşünülüyor.