AKP'den İyi Parti açıklaması: Engelleme sinyali

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Genel başkanımıza düşüncelerimizi açtım. Genel başkanımızın aday olması durumunda sonsuz desteğim var. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının tevdi etmesi halinde adayım" derken, AKP'den gelen ilk tepki gülmek oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

Şentop, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bu iş siyaseten ve hukuken farklı tartışılır. Bazen siyaseten yanlış olan hukuken doğru olurken, hukuken yanlış olanlar da siyaseten doğru olabilir. Şu anda öylke bir noktadaytız. Siyasi olaark elbette tüm partiler seçime girisn diyebiliriz. Ama bunun bir de hukuki boyutu var. O da yeni bnir şey değil. Çok eskiden beri, 1983'ten beri kanunda yer alan hükümler. YSK her Ocak ayında seçime girebilecek partileri ilan ediyor. Ocak'ta açıklana partiler arasında İYİ Parti yoktu. YSK o açıklamayı yaptığı tarihten 6 ay öncesine bakmıştı. Şimdi seçime girerken tekrar ilan edecek, 6 ay önceden şartların sağlanıp sağlanmadığına bakacak. Bunu en iyi kim bilir? İYİ Parti'nin kendisi bilir. Onların elinde bilgiler var ama doğruyu mu söylüyorlar ben bilemem. Kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek."