AKP'den istifa haberi: Daha fazla susmamak için

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı ve eski İlçe Başkanı Cem Kavur, 'Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım' dedi.

2014'teki yerel seçimlerinde Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olan eski AKP İlçe Başkanı Cem Kavur, partisinden istifa etti.

"Daha fazla susmamak için AK Parti’den istifa edip. Siyaseti bırakıyorum" diyen Kavur, "Dava adamlığı ile girdiğim siyasi zeminde gördüm ki şehrimizdeki temsil makamında olanlarda ne yazık ki dava adamlığı kalmamış. Davanın adamı olmaktansa birilerinin adamı olanlar bize yön çizmeye kalkıyor. Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım..." ifadesini kullandı.