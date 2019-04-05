AKP'den İstanbul seçiminin iptali için başvuru: Talep reddedildi

AKP, İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesi için başvuru yaptı. İl seçim kurulu AKP'nin talebini reddetti.

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Habertürk'te yer alan habere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi. AKP'nin seçimin iptali yönünde yaptığı başvuru reddedildi.