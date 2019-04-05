AKP'den İstanbul seçiminin iptali için başvuru: Talep reddedildi

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
Habertürk'te yer alan habere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak başvuru yapıldı. Başvuru dilekçesinde usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi.
AKP'nin seçimin iptali yönünde yaptığı başvuru reddedildi.