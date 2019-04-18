AKP'den İstanbul itirafı: Bizleri kahrediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından eski AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci'den, 'Toplum nezdinde ahlaken, vicdanen seçimi kaybetmiş olmak bizleri kahrediyor" açıklaması geldi.

AKP'nin eski AKP İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, İstanbul’daki seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Temurci, “Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor. Daha da önemlisi; İstanbul'da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir” dedi.

Temurci, “Yiğit, düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Partimizin kurucu ilkelerine sarılıp, kardeşçe kucaklaşmayı becerebilirsek yeni bir dönemi hep birlikte başlatabiliriz. Şimdi Milletin Partisi Ak Partimize ve bizlere yakışan; mazbatayı alanı şimdilik kutlamak, hukuk devleti prensipleri çerçevesinde YSK'ya yapılan itirazlarımızın neticesini beklemektir. Unutmayalım; demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.