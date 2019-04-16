AKP'den İstanbul için mazbata itirazı

AKP, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AKP, İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için yapılan itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Şenocak, "Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz, bugün yaptığımız İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi başvurusunun yanında, mazbatanın YSK'nın değerlenmesi bitene kadar verilmemesi için başvurduk" dedi.

"Oyların tümü sayılmış olsaydı, biz inanıyoruz ki, ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu" diyen Şenocak, "Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini üç adet valizle birlikte sunmuştu.