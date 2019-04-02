AKP'den İstanbul açıklaması: Verilerimize güveniyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim itirazları hakkında konuştu, 'rakamlarımıza güveniyoruz' dedi.

31 Mart yerel seçim sonuçlarına AKP adına yapılan itirazlar devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki itirazları hakkında konuştu.

Yavuz; "CHP Sancaktepe’de ilçe oylarının yeniden sayılmasını talep etti, bu oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir için Sancaktepe’de bizim yeniden sayımımızı YSK reddetti. Sütun kaydırılarak Ak Parti’ye sıfır yazıldığını gördük. Sayın il başkanımızın örneklerinin dışında bir örnek. İstanbul Bağcılar’da 30299 nolu sandıkta Ak Parti 153 oy almışkan sandık sonuç tutanağına Ak Parti’nin aldığı oy olarak bir çizgi çekilmiş ve bizim oylarımız CHP’ye yazılmış CHP’nin oyları da Vatan Partisi’ne yazılmış. Biz rakamlarımıza güveniyoruz. YSK’nın verilerine göre 29 binlere kadar çıktı fark. Şu an itibariyle fark 20 bin 509" ifadelerini kullandı.