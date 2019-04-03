AKP'den İstanbul açıklaması: CHP resmen paniğe kapıldı

AKP, İstanbul'da geçersiz oyların sayımının durdurulmasının ardından yaptığı açıklamada, 'CHP, resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulunda aldı' dedi.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aldığı sayımı durdurma kararı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu kadar net veri ortadayken, bu kadar gerekçeler açıkken ve netken gerçekten İl Seçim Kurulunun bu yaklaşımı, hem de Yüksek Seçim Kurulunun kararlarına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen bir tedbir kararının altına imza atmış olması hasebiyle ama özellikle CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direkt İl Seçim Kurulunda alması ve İl Seçim Kurulunun böyle bir karara imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır" dedi.

Yavuz, "CHP, resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulunda aldı. Çok alelacele gitti Cumhuriyet Halk Partisi. İl Seçim Kurulu da son derece hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu. Bu kadar net, somut, belge, bilgi ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi olarak siz de gelin eğer endişeniz yoksa bu kadar öndesiniz ya, öyle iddia ediyorsunuz, herkesin ortasında, Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları da karar versin, gerekirse kameralar kurulsun, bütün halk izlesin ve gerçek ne ise o ortaya çıksın" ifadelerini kullandı.