AKP'den İstanbul açıklaması: Bizim fark edemeyeceğimiz kanunsuz işlemler yapıldı

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, '5 bin 594 geçersiz oy AK Parti lehine düzeltildi. Kabul edelim, bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Fakat ortada kanunun dışına çıkan, bizim denetleyemeyeceğimiz, fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz' dedi.

İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yapan AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni açıklamalarda bulundu.

"Maddi hataların düzeltilmesini istedik. Ardından geçersiz oyların sayılmasını istedik. Bütün oyların sayımını istedik ama 4 ilçenin tamamında, 2 ilçede de birer bölgede izin verildi. 5 bin 594 geçersiz oy AK Parti lehine düzeltildi. Geçersiz oyların tamamı sayıldı ve maddi hata yoluyla neleri düzeltebileceğimiz konusunda kafa yorduk ama tüm sandıkların sayımı konusunda yüzde 10'a tekabül eden bir sayım gerçekleşti" diyen Yavuz, "Kabul edelim, bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Fakat ortada kanunun dışına çıkan, bizim denetleyemeyeceğimiz, fark edemeyeceğimiz bir takım kanunsuz işlemler yapıldı diyoruz. Bizim kesinlikle bizim fark edemeyeceğimiz ve partilerin denetimine tabii olmayan alanda bir takım kanunsuzluklar yapıldı" iddiasında bulundu.