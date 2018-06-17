AKP'den İnce mitingine gidenlere: Bundan sonra kapımız size kapalı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Pendik’te düzenlediği mitinge AKP'den ilginç bir tepki geldi.
AKP Pendik İlçe Başkanlığı twitter hesabından, “Muharrem İnce’nin Pendik’teki mitingine gidip başı sıkışınca bizi arayanlar size bundan sonra kapımız kapalıdır bilesiniz. Ak Parti’nin kapısı dava neferlerine açıktır, iyi gün dostlarına değil” ifadelerini kullandı.
Gelen tepkiler sonrası bu mesaj silinirken, AKP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Oğuz, aynı ifadelerin yer aldığı mesajı kendi hesabından paylaştı.