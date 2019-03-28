AKP'den Hürriyet, Milliyet, Sabah ve Yeni Şafak'a 1 milyon lira...

AKP'nin dün Hürriyet, Sabah, Milliyet ve Yeni Şafak gibi kendisine yakın gazetelere verdiği ilanlar nedeniyle 1 milyon lira ödediği öğrenildi.

AKP seçimlere kısa bir süre kala kendisine uzun süredir destek veren gazetelere "ilan" yoluyla para dağıttı.

Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak gibi iktidara yakın tüm gazetelerde bugün hem AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişleri tam sayfa yer aldı.

Odatv'nin haberine göre, yüksek tirajlı gazetelerde iki tam sayfa ilanın yarattığı maliyet ise oldukça yüksek. Sayfa başına 50 bin liraya yakın ücret ödenen tam sayfa ilanlar için AKP’nin yandaş diğer gazetelerde çıkan ilanlarla birlikte sadece bugün ödediği rakamın yaklaşık 1 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor.