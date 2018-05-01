AKP'den Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesine ilişkin açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Abdullah Gül-Hulusi Akar görüşmesine ilişkin, 'Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün adaylığını engellemek için Hulusi Akar'ı Gül'le görüşmeye gönderdiği haberleri henüz yalanlanmamışken, AKP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu konunun tarafları muhtemelen bilgi verecektir. Böyle bir iddianın arkasına sığınan muhalefetin ne kadar sığ işlerle uğraştığının somut örneğini yaşıyoruz. Genelkurmay Başkanımız görüştü mü bilmiyorum ama bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" dedi.