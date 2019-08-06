AKP’den ‘güvenli bölge’ ve Kaz Dağları açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Suriye’de ‘güvenli bölge’ kurma konusunda ‘müttefiklerimizle çalışmak isteriz ama uzatmalar sözkonusu olursa Türkiye kendi adımını atacak kapasite ve kararlılığa sahiptir’ dedi. Çanakkale’de altın madeni için yapılan doğa katliamını savunan Çelik, AKP’nin ‘Bölgede kesilen ağaçların miktarı kadar fidan dikilmiştir’ argümanını tekrarladı.

AKP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin kuzeyinde “güvenli bölge” konusunda ABD ile süren görüşmelere ve olası operasyona değindi.

Türkiye’nin bölgedeki girişiminin “mazlumlara şemsiye olacağını” iddia eden Çelik, ABD ile süren görüşmelere ilişkin “Müttefiklerimizle güvenli bölge oluşturmak isteriz. Ama bu sözkonusu olmuyorsa, uzatmalar, sündürmeye dönük tavırlar sözkonusu olursa Türkiye kendi adımını atacak kapasite ve kararlılığa sahiptir” diyerek “takvimin kısaldığını” kaydetti.

'ERKEN SEÇİM YOK'

CHP’den yapılan “erken seçim mi var” açıklamalarını “basiretsiz ifade” diye nitelendiren Çelik “Meseleyi basit bir polemikle geçiştirmeye çalışmak akıllara başka şeyler getiriyor. Suriye konusu gündeme geldiğinde niçin bu kadar stresli açıklamalar yapıyorlar” diye konuştu.

Çelik “Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı” dedi.

Yap-işlet-devret modeliyle ilgili eleştirilere ilişkinse Çelik “Şayet bu projeleri onların savunduğu gibi yapsaydık, yap-işlet-devret gibi modelleri kullanmasaydık, birçok şeye imza atamayacaktık” diye konuştu.

‘DÜNYA ARTIK SABİT EKSENLERDE DÖNMÜYOR’

“Türkiye’nin ekseni Ankara’dır” sözlerini sarf eden Çelik, “Geçmişte Ortadoğu ve Asya'ya olan yakın ilgimize Türkiye'de eksen kaybı var diyorlardı. Dünya artık eski sabit eksenlerde dönmüyor. Bundan 5 yıl önce aklımıza gelmeyecek konular gündem oluyor. Dünyanın bilinen ittifaklarının çatladığını net olarak görüyoruz. Asya ile kadim ilişkilerimiz bulunmakta. Yeniden Asya demek, ilişkilerin sıkılaştırılması demektir” diye konuştu.

ALTIN ŞİRKETİNİ KAZ DAĞLARI'NA 40 KM UZAK DİYE SAVUNDU

Çanakkale Kirazlı’da altın madeni için iki yüzbine yakın ağacın kesilmesi ve su kaynaklarının kirlenmesine karşı halkın tepkisine ilişkin ise Çelik, AKP’nin şirketin kestiği kadar fidan diktiği şeklindeki argümanını yineledi, siyanürlü altın aramanın sözkonusu olmadığını savundu. Çelik “Çalışma yapılan yer Kaz Dağları değildir. Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaktadır. Ağaçlandırma meselesi bizim için çok hassastır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyete hükümetimiz sahiptir. Bölgede kesilen ağaçların miktarı kadar fidan dikilmiştir. ÇED raporuna aykırı bir duruma kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Siyanür konusunda söylenenlerin de doğru olmadığı birçok uzman tarafından söylenmektedir. Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konusu değildir” diye konuştu.

